В Пензенской области за год из оборота изъято около тонны некачественной молочной продукции Общество

Пенза, 11 февраля 2020. PenzaNews. 154 партии некачественного молока и молочной продукции общей массой 990 кг изъято из оборота в Пензенской области в 2019 году. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального управления Роспотребнадзора.

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«По всем фактам обнаружения в обороте некачественной продукции управлением Роспотребнадзора приняты меры, направленные на пресечение противоправных действий. Продукция снята с реализации, наложены штрафные санкции, выданы предписания», — отмечается в пресс-релизе.

В нем уточняется, что в центре гигиены и эпидемиологии Пензенской области за прошлый год было исследовано свыше 3 тыс. проб по микробиологическим, санитарно-химическим, физико-химическим, паразитологическим, радиологическим и другим показателям, из них 0,9% не соответствовали установленным требованиям.