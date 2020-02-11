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Мэр предложил навести образцовый порядок в сфере наружной рекламы на одной из улиц Пензы

14:50 | 11.02.2020 | Общество

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Пенза, 11 февраля 2020. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин предложил навести образцовый порядок в сфере наружной рекламы на одной из улиц города.

Мэр предложил навести образцовый порядок в сфере наружной рекламы на одной из улиц Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мы проводим рейды, демонтируем незаконные вывески, но облик города при этом существенно не меняется. Надо взять одну из улиц, где есть подобная ситуация, и довести работу до конца», — сказал он в ходе еженедельного совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 11 февраля.

Андрей Лузгин особо обратил внимание на вывески, которые соответствуют предъявляемым требованиям, но портят облик Пензы.

«Совместно с архитекторами предложите решение. Возможно, следует приводить эти конструкции к одному стилю или формату», — отметил мэр, обращаясь к представителям МКУ «Рекламная служба города Пензы».

Как сообщает пресс-служба мэрии, новые требования планируется вводить постепенно.

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