Мэр предложил навести образцовый порядок в сфере наружной рекламы на одной из улиц Пензы Общество

Пенза, 11 февраля 2020. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин предложил навести образцовый порядок в сфере наружной рекламы на одной из улиц города.

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«Мы проводим рейды, демонтируем незаконные вывески, но облик города при этом существенно не меняется. Надо взять одну из улиц, где есть подобная ситуация, и довести работу до конца», — сказал он в ходе еженедельного совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 11 февраля.

Андрей Лузгин особо обратил внимание на вывески, которые соответствуют предъявляемым требованиям, но портят облик Пензы.

«Совместно с архитекторами предложите решение. Возможно, следует приводить эти конструкции к одному стилю или формату», — отметил мэр, обращаясь к представителям МКУ «Рекламная служба города Пензы».

Как сообщает пресс-служба мэрии, новые требования планируется вводить постепенно.