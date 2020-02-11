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Жительнице Пензы Анне Сергушиной исполнилось 100 лет

18:08 | 11.02.2020 | Общество

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Пенза, 11 февраля 2020. PenzaNews. 100 лет исполнилось участнице трудового фронта, жительнице Пензы Анне Сергушиной во вторник, 11 февраля.

Жительнице Пензы Анне Сергушиной исполнилось 100 лет. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

С юбилеем ее поздравили официальные лица — глава города Владимир Мутовкин, руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Пензенской области, генеральный директор АО «ПОАПК» Вадим Супиков и глава администрации Железнодорожного района Пензы Олег Денисов.

Они передали Анне Сергушиной поздравление президента России Владимира Путина, выразили признательность за самоотверженный труд на благо Родины и пожелали крепкого здоровья.

«Вы прожили долгую жизнь, в которой отразились судьбы нескольких поколений сограждан. Хочу выразить Вам признание и уважение за многолетний добросовестный труд. Примите нашу сердечную благодарность за все доброе, что было сделано Вами для нашего города и нашей страны. Такие люди, как Вы, — настоящее богатство нашего государства», — сказал Владимир Мутовкин.

Как сообщает пресс-служба пензенской гордумы, Анна Сергушина является уроженкой поселка Сура Никольского района. Во время Великой Отечественной войны трудилась в колхозе разнорабочей, затем — санитаркой в больнице. Ее стаж превышает 30 лет.

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