Пензенские журналисты проявили большой интерес к конкурсу ОНФ «Правда и справедливость» Общество

Пенза, 11 февраля 2020. PenzaNews. Представители Свердловской, Пензенской, Самарской, Иркутской областей и Краснодарского края подали наибольшее число заявок на VI всероссийский конкурс фонда ОНФ «Правда и справедливость», на который из разных регионов страны поступило 6 тыс. 237 журналистских материалов. Об этом сообщает пресс-служба Общероссийского народного фронта.

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По данным ОНФ, к настоящему времени организаторы уже проанализировали более 2 тыс. конкурсных работ, обработка поступивших заявок продолжается.

Самыми популярными тематиками стали: «Доверить людям, какими должны быть города и поселки», «Экологические долги и испытание природы на прочность», «Или мы есть, или нас не будет», «Культура — основа нашей идентичности», а также «ОНФ: мы там, где нужна помощь!»

Как отметила исполнительный директор фонда ОНФ «Правда и справедливость» Гузель Хайретдинова, число заявок в очередной раз свидетельствует о важности инициативы Общероссийского народного фронта по поощрению лучших представителей СМИ.

«Активность региональных журналистов снова подтверждает востребованность той поддержки, которую оказывает ОНФ, проводя крупнейший в стране профессиональный конкурс для представителей массмедиа и блогеров, чья ежедневная работа — решать проблемы граждан, повышая качество жизни», — сказала она.