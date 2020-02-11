EN
22:49:36 Вторник, 11 февраля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенские журналисты проявили большой интерес к конкурсу ОНФ «Правда и справедливость»

19:32 | 11.02.2020 | Общество

Печать

Пенза, 11 февраля 2020. PenzaNews. Представители Свердловской, Пензенской, Самарской, Иркутской областей и Краснодарского края подали наибольшее число заявок на VI всероссийский конкурс фонда ОНФ «Правда и справедливость», на который из разных регионов страны поступило 6 тыс. 237 журналистских материалов. Об этом сообщает пресс-служба Общероссийского народного фронта.

Пензенские журналисты проявили большой интерес к конкурсу ОНФ «Правда и справедливость». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным ОНФ, к настоящему времени организаторы уже проанализировали более 2 тыс. конкурсных работ, обработка поступивших заявок продолжается.

Самыми популярными тематиками стали: «Доверить людям, какими должны быть города и поселки», «Экологические долги и испытание природы на прочность», «Или мы есть, или нас не будет», «Культура — основа нашей идентичности», а также «ОНФ: мы там, где нужна помощь!»

Как отметила исполнительный директор фонда ОНФ «Правда и справедливость» Гузель Хайретдинова, число заявок в очередной раз свидетельствует о важности инициативы Общероссийского народного фронта по поощрению лучших представителей СМИ.

«Активность региональных журналистов снова подтверждает востребованность той поддержки, которую оказывает ОНФ, проводя крупнейший в стране профессиональный конкурс для представителей массмедиа и блогеров, чья ежедневная работа — решать проблемы граждан, повышая качество жизни», — сказала она.

Загрузка...
Читайте также
В Беково передано в суд дело о смерти мужчины, получившего удар топором по голове Жительнице Пензы Анне Сергушиной исполнилось 100 лет
Более 11 тыс. пензенских девятиклассников пройдут собеседование по русскому языку Мэр Пензы предложил предусматривать пункты полиции в новых микрорайонах
Двое жителей Нижнего Новгорода попались на краже дисков для игровых приставок в Пензе Пенза примет чемпионат и первенство ПФО по спортивной гимнастике
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама