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Жильцы дома на улице Московской в Пензе недовольны запахом из ресторана

14:35 | 12.02.2020 | Общество

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Пенза, 12 февраля 2020. PenzaNews. Жильцы многоквартирного дома №36 на улице Московской обратились к главе администрации Пензы Андрею Лузгину с жалобой на расположенный на цокольном этаже ресторан, представители которого обустроили вытяжную вентиляцию на фасаде здания вдоль окон с первого по пятый этажи подъезда №3, в результате чего в их квартирах появились специфический запах, шум и вибрация.

Жильцы дома на улице Московской в Пензе недовольны запахом из ресторана

Фото: Penza-gorod.ru

Как сообщает пресс-служба мэрии, обращение граждан перенаправлено в Госжилстройтехинспекцию Пензенской области и региональное управление Роспотребнадзора для реагирования в рамках полномочий этих ведомств.

Кроме того, чиновники городской администрации, принимавшие участие в личном приеме, пояснили, что представители заведения общепита не обращались в управление архитектуры и градостроительства Пензы за согласованием паспорта наружной отделки фасада, решение по этому вопросу не принималось.

В связи с этим жильцы вправе провести общее собрание и обратиться в суд для понуждения собственника к демонтажу вентиляции.

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