Жильцы дома на улице Московской в Пензе недовольны запахом из ресторана Общество

Пенза, 12 февраля 2020. PenzaNews. Жильцы многоквартирного дома №36 на улице Московской обратились к главе администрации Пензы Андрею Лузгину с жалобой на расположенный на цокольном этаже ресторан, представители которого обустроили вытяжную вентиляцию на фасаде здания вдоль окон с первого по пятый этажи подъезда №3, в результате чего в их квартирах появились специфический запах, шум и вибрация.

Фото: Penza-gorod.ru

Как сообщает пресс-служба мэрии, обращение граждан перенаправлено в Госжилстройтехинспекцию Пензенской области и региональное управление Роспотребнадзора для реагирования в рамках полномочий этих ведомств.

Кроме того, чиновники городской администрации, принимавшие участие в личном приеме, пояснили, что представители заведения общепита не обращались в управление архитектуры и градостроительства Пензы за согласованием паспорта наружной отделки фасада, решение по этому вопросу не принималось.

В связи с этим жильцы вправе провести общее собрание и обратиться в суд для понуждения собственника к демонтажу вентиляции.