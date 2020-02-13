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В Пензенской области около 12 тыс. человек получат выплаты к 75-летию Победы

13:10 | 13.02.2020 | Общество

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Пенза, 13 февраля 2020. PenzaNews. 11 тыс. 930 человек, проживающих в Пензенской области, имеют право на получение единовременной выплаты в размере 75 тыс. или 50 тыс. рублей в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил управляющий отделением Пенсионного фонда России по Пензенской области Михаил Буданов.

В Пензенской области около 12 тыс. человек получат выплаты к 75-летию Победы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Из них 4 тыс. 55 человек имеют право на выплату в размере 75 тыс. рублей», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в четверг, 13 февраля.

Михаил Буданов уточнил, что, в соответствии с указом президента России Владимира Путина №100 от 7 февраля 2020 года, такую выплату получат инвалиды и участники войны, в том числе награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной и войны с Японией, а также вдовы и вдовцы умерших инвалидов и участников войны 1941–1945 годов.

«7 тыс. 875 человек [имеют право] на выплату в размере 50 тыс. рублей», — добавил Михаил Буданов, отметив, что это труженики тыла.

Он обратил внимание на то, что выплаты будут производиться в апреле-мае и доставляться получателям одновременно с пенсией.

«Потребность на выплату по региону составит почти 700 млн. рублей. Средства будут выделены до 1 апреля из резервного фонда правительства Российской Федерации», — сказал управляющий отделением ПФР.

Михаил Буданов напомнил также, что, согласно указу №186 от 24 апреля 2019 года, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, которых в Пензенской области насчитывается 518 человек, ко Дню Победы ежегодно выплачивается по 10 тыс. рублей.

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