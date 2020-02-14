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Под Пензой многодетная мать получила условный срок за смерть ребенка

09:58 | 14.02.2020 | Общество

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Пенза, 14 февраля 2020. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на полгода условно с испытательным сроком один год и штрафом в размере 5 тыс. рублей назначено 27-летней многодетной матери из Городищенского района Пензенской области, которая после смерти ребенка признана судом виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности».

Под Пензой многодетная мать получила условный срок за смерть ребенка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, наказание назначено женщине, ранее судимой за кражу, по совокупности приговоров.

«Судом установлено, что женщина, являвшаяся матерью троих малолетних детей, в ноябре 2019 года покормила 8-месячного сына и уложила в кроватку. После этого она со средним ребенком отправилась в гости к друзьям в Городище, оставив малыша на попечение 8-летнего сына», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что в то время, когда матери не было дома, младенец умер, захлебнувшись рвотными массами.

«О смерти ребенка мать узнала по телефону от соседки, к которой прибежал ее старший сын», — пояснила Светлана Артамонова.

Приговор по данному уголовному делу пока не вступил в силу и может быть обжалован в установленный законом срок.

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