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В зоопарке Пензы для животных провели свадебную церемонию

16:08 | 14.02.2020 | Общество

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Пенза, 14 февраля 2020. PenzaNews. Сотрудники пензенского зоопарка организовали свадебную церемонию для пары альпака Эльзы и Индуса в День всех влюбленных, 14 февраля.

В зоопарке Пензы для животных провели свадебную церемонию. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Для создания праздничной атмосферы работники учреждения подготовили «наряды» для животных: красную бабочку для жениха, а также белую накидку и праздничную заколку для невесты.

«Жених Индус, как ему и подобает, проявил себя как настоящий джентльмен — смело повел свою застенчивую невесту Эльзу к столу регистрации, где молодожены принимали поздравления гостей и, конечно, попробовали праздничное угощение. В то время как жених, став официально супругом, уплетал «свадебный букет», красавица-невеста с удовольствием позировала перед камерой», — говорится в сообщении, размещенном на странице пензенского зоопарка в соцсети Facebook.

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