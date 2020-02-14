В зоопарке Пензы для животных провели свадебную церемонию Общество

Пенза, 14 февраля 2020. PenzaNews. Сотрудники пензенского зоопарка организовали свадебную церемонию для пары альпака Эльзы и Индуса в День всех влюбленных, 14 февраля.

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Для создания праздничной атмосферы работники учреждения подготовили «наряды» для животных: красную бабочку для жениха, а также белую накидку и праздничную заколку для невесты.

«Жених Индус, как ему и подобает, проявил себя как настоящий джентльмен — смело повел свою застенчивую невесту Эльзу к столу регистрации, где молодожены принимали поздравления гостей и, конечно, попробовали праздничное угощение. В то время как жених, став официально супругом, уплетал «свадебный букет», красавица-невеста с удовольствием позировала перед камерой», — говорится в сообщении, размещенном на странице пензенского зоопарка в соцсети Facebook.