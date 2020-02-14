В Арбитражный суд Пензенской области в 2019 году поступило более 15 тыс. заявлений Общество

Пенза, 14 февраля 2020. PenzaNews. Более 15 тыс. заявлений поступило на рассмотрение в Арбитражный суд Пензенской области в 2019 году, в то время как в 2018-м их было на 1,5% больше. Об этом сообщил председатель суда Станислав Радин.

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«Число поступивших исковых заявлений по экономическим спорам, возникающим из гражданских правоотношений, в 2019 году уменьшилось по сравнению с 2018-м на 14% и составило 9 тыс. 770», — сказал он в ходе совещания, посвященного подведению итогов работы Арбитражного суда Пензенской области в 2019 году и определению задач на 2020-й.

Станислав Радин добавил, что число заявлений по экономическим спорам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений, выросло на 10% — до 3 тыс. 307.

«По сравнению с 2018 годом почти в два раза — на 97% — увеличилось количество поступивших заявлений по делам о несостоятельности (банкротстве) должника. Их количество составило 2 тыс. 194. В 2018 году таких заявлений поступило 1 тыс. 114», — уточнил он.

Председатель суда отметил, что с учетом активного освещения процедур банкротства физлиц и рекламирования фирм, оказывающих гражданам услуги по соответствующему сопровождению, «вряд ли стоит рассчитывать на снижение нагрузки по данной категории споров».

В продолжение совещания Станислав Радин сообщил, что сумма госпошлины, перечисленная в доход федерального бюджета, в 2019 году по сравнению с 2018-м уменьшилась на 4% — до 93 млн. 53 тыс. рублей.