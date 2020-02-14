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Шестой судебный состав планируется образовать в Арбитражном суде Пензенской области

19:23 | 14.02.2020 | Общество

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Пенза, 14 февраля 2020. PenzaNews. Шестой судебный состав по рассмотрению споров о банкротстве и корпоративных споров планируется сформировать в Арбитражном суде Пензенской области в 2020 году. Об этом сообщил председатель суда Станислав Радин.

Шестой судебный состав планируется образовать в Арбитражном суде Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Образование состава будет произведено из числа судей действующего пятого банкротного состава, а также новых судей, которые будут назначены на должности в текущем году и позднее», — сказал он в ходе совещания, посвященного подведению итогов работы Арбитражного суда Пензенской области в 2019 году и определению задач на 2020-й.

Станислав Радин также выразил надежду на то, что в этом году будет завершена процедура назначения на должность нового заместителя председателя Арбитражного суда Пензенской области.

«Таким образом, руководящий корпус нашего суда будет полностью сформирован», — добавил он.

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