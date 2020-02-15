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В мэрии Пензы вручили жилищные сертификаты 25 молодым семьям

10:02 | 15.02.2020 | Общество

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Пенза, 15 февраля 2020. PenzaNews. 25 молодых семей получили жилищные сертификаты в ходе торжественного мероприятия, состоявшегося в администрации Пензы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии.

В мэрии Пензы вручили жилищные сертификаты 25 молодым семьям. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Всего в 2020 году помощь в решении жилищного вопроса будет оказана 81 молодой семье, в том числе 34 многодетным», — сказали в горадминистрации.

В пресс-службе добавили, что за время действия ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» — с 2005 года — выплаты получили 2 тыс. 486 молодых семей, которые приобрели более 119 тыс. кв. метров жилья.

«На эти цели направленно более 1 млрд. 202 млн. рублей средств из бюджетов трех уровней, в том числе более 287 млн. рублей — из городского», — уточнили в мэрии.

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