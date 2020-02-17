Открыта продажа билетов на авиарейсы из Пензы в Симферополь Общество

Пенза, 17 февраля 2020. PenzaNews. Авиакомпания «ИрАэро» открыла продажу билетов на рейсы из Пензы в Симферополь и обратно, которые будут осуществляться с 25 мая по 28 сентября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Планируется, что самолеты будут летать в Крым два раза в неделю — по понедельникам и четвергам. Время в пути составит 2 часа 5 минут.

Как сообщает пресс-служба «ИрАэро», стоимость билета, которая зависит от ряда факторов, начинается от 4 тыс. 250 рублей.

Всего летом 2020 года авиакомпания будет выполнять полеты в Симферополь из восьми городов России — из Пензы, Брянска, Москвы, Кирова, Курска, Оренбурга, Уфы и Челябинска.

По словам генерального директора авиакомпании «ИрАэро» Юрия Лапина, в прошлом году самолеты, отправлявшиеся из столицы в данном направлении, были загружены практически на 100%.

«Надеемся, новые рейсы позволят нам компенсировать спад объема пассажирских перевозок, который был вызван закрытием полетов в Китай из-за коронавируса», — отметил он.