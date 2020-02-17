Львова-Белова и Котяков обсудили развитие проектов «Квартала Луи» Общество

Пенза, 17 февраля 2020. PenzaNews. Исполнительный директор пензенской автономной некоммерческой организации содействия социальной адаптации личности «Квартал Луи» Мария Львова-Белова обсудила с министром труда и соцзащиты России Антоном Котяковым перспективы развития проектов НКО в ходе встречи, состоявшейся в Москве в понедельник, 17 февраля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Не прошло и месяца с момента назначения Антона Котякова на должность министра труда и социальной защиты России, а он уже смог встретиться со мной. Очень конкретный человек, обсудили дальнейшее развитие проектов «Квартала Луи», — написала пензенская общественница на своей странице в Facebook.

Она отметила, что глава Минтруда глубоко погружен в тему сопровождаемого проживания людей с инвалидностью.

«Впереди много совместной работы», — добавила Мария Львова-Белова.