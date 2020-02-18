В Пензе на отлов бродячих животных за три месяца потратят более 240 тыс. рублей Общество

Пенза, 18 февраля 2020. PenzaNews. Управление жилищно-коммунального хозяйства Пензы заплатит муниципальному унитарному предприятию города более 240 тыс. рублей за проведение мероприятий по отлову бродячих животных в I квартале 2020 года. Об этом сообщил начальник УЖКХ Александр Утин.

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«С начала 2020 года в адрес управления жилищно-коммунального хозяйства поступило 58 заявок на отлов безнадзорных животных, по которым было отловлено 44 особи», — сказал он в ходе еженедельного совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 18 февраля.

Александр Утин добавил, что за аналогичный период 2019 года, когда на территории города вводились ограничительные мероприятия по бешенству животных, поступило 80 заявок, а по факту было отловлено 282 особи.

«Животные помещаются в пункт временного содержания. Он у нас на улице Осенней. Здоровые особи стерилизуются, вакцинируются от бешенства и выпускаются в среду обитания. Больные или нежизнеспособные особи подлежат эвтаназии и дальнейшей утилизации», — пояснил он.

Начальник УЖКХ Пензы уточнил, что пункт передержки рассчитан более чем на 50 собак и «полностью справляется» с поставленными задачами.