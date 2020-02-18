EN
17:42:32 Вторник, 18 февраля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Глава Пензы раскритиковал качество ямочного ремонта

13:20 | 18.02.2020 | Общество

Печать

Пенза, 18 февраля 2020. PenzaNews. Глава города Пензы Владимир Мутовкин подверг критике качество работ по ямочному ремонту дорог, а также сроки устранения появляющихся на проезжей части дефектов.

Глава Пензы раскритиковал качество ямочного ремонта

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, к депутатам гордумы от жителей поступает большое количество обращений на эту тему.

«Дефекты увеличиваются с каждым днем», — отметил он в ходе еженедельного совещания, состоявшегося в администрации Пензы во вторник, 18 февраля.

Владимир Мутовкин добавил, что зачастую «соответствующих мер не принимается», а это приводит к ДТП и последующим судебным искам от автомобилистов.

Глава города также акцентировал внимание на том, что ямы нередко засыпают щебнем, но это дает кратковременный эффект.

«Этот щебень лежит там не больше часа. Он весь оказывается на дороге, а яма [...] остается в таком же состоянии, если не хуже. Только еще щебень усугубляет ситуацию, потому что он летит из-под колес», — сказал Владимир Мутовкин.

Новости партнеров
Читайте также
Планируется построить дорогу от «Спутника» до улицы Окружной в Пензе В Пензе планируется разрешить левый поворот с улицы Попова на Окружную
Контракты на ремонт 52 объектов в Пензе в рамках проекта «БКАД» заключат в марте В Колышлейском районе мужчина получил удар ножом в шею
В Пензе на отлов бродячих животных за три месяца потратят более 240 тыс. рублей В Пензенской области пострадавший в ДТП водитель умер в больнице
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама