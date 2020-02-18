Глава Пензы раскритиковал качество ямочного ремонта Общество

Пенза, 18 февраля 2020. PenzaNews. Глава города Пензы Владимир Мутовкин подверг критике качество работ по ямочному ремонту дорог, а также сроки устранения появляющихся на проезжей части дефектов.

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По его словам, к депутатам гордумы от жителей поступает большое количество обращений на эту тему.

«Дефекты увеличиваются с каждым днем», — отметил он в ходе еженедельного совещания, состоявшегося в администрации Пензы во вторник, 18 февраля.

Владимир Мутовкин добавил, что зачастую «соответствующих мер не принимается», а это приводит к ДТП и последующим судебным искам от автомобилистов.

Глава города также акцентировал внимание на том, что ямы нередко засыпают щебнем, но это дает кратковременный эффект.

«Этот щебень лежит там не больше часа. Он весь оказывается на дороге, а яма [...] остается в таком же состоянии, если не хуже. Только еще щебень усугубляет ситуацию, потому что он летит из-под колес», — сказал Владимир Мутовкин.