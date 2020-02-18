Контракты на ремонт 52 объектов в Пензе в рамках проекта «БКАД» заключат в марте Общество

Пенза, 18 февраля 2020. PenzaNews. МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы» планирует в середине марта заключить контракты на ремонт 52 объектов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»). Об этом сообщил директор учреждения Максим Иванкин.

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«Еще у нас осталось 14 объектов по безопасности дорожного движения», — добавил он в ходе еженедельного совещания, состоявшегося в администрации Пензы во вторник, 18 февраля.

Максим Иванкин пояснил, что в настоящее время документация проходит экспертизу, после завершения которой будут объявлены торги.

«По линии департамента [на реализацию проекта «БКАД» в 2020 году] доведено 916 млн. [рублей]», — уточнил он.

Директор учреждения напомнил, что в отношении шести объектов контракты были заключены еще в 2019 году.