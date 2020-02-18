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В Пензе планируется разрешить левый поворот с улицы Попова на Окружную

15:44 | 18.02.2020 | Общество

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Пенза, 18 февраля 2020. PenzaNews. Возможность левого поворота на улицу Окружную планируется предусмотреть в Пензе при реконструкции улицы Попова, которую намечено сделать трехполосной. Об этом сообщил вице-мэр Магомед Агамагомедов.

В Пензе планируется разрешить левый поворот с улицы Попова на Окружную

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Предлагается добавить количество полос, чтобы организовать движение налево — как со стороны улицы Попова на Окружную, так и при повороте с улицы Окружной на улицу Попова», — сказал он в ходе еженедельного совещания, состоявшегося в городской администрации во вторник, 18 февраля.

Магомед Агамагомедов добавил, что при этом на перекрестке намечено установить светофоры.

По его словам, предполагается, что движение транспорта по улице Попова будет осуществляться по двум полосам, а на третьей — со стороны Олимпийской аллеи — планируется организовать парковку.

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