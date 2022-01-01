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Планируется построить дорогу от «Спутника» до улицы Окружной в Пензе

17:02 | 18.02.2020 | Общество

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Пенза, 18 февраля 2020. PenzaNews. Новую дорогу, которая будет вести от микрорайона «Город Спутник» в направлении улиц Окружной и Калинина в Пензе, планируется построить в ближайшие годы. Об этом сообщил заместитель главы администрации Пензы Магомед Агамагомедов.

Планируется построить дорогу от «Спутника» до улицы Окружной в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мы планируем спроектировать большой объект. Это автомобильная дорога от границ города Пензы, из «Спутника», до улиц Окружной и Калинина. В настоящее время у нас на 2022 год в проекте бюджета в плановом периоде заложены средства — 63 млн. рублей», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 18 февраля.

Магомед Агамагомедов добавил, что в марте намечено объявить торги, а в апреле — заключить контракт на проектирование дороги.

Строительство объекта, по его словам, будет осуществляться в пять этапов.

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