«Единая Россия» и «Волонтеры Победы» объединят усилия для благоустройства мемориалов Общество

Пенза, 19 февраля 2020. PenzaNews. Партия «Единая Россия» и движение «Волонтеры Победы» планируют совместно провести субботники, в ходе которых во всех муниципальных образованиях Пензенской области будут организованы работы по благоустройству мемориалов, памятных знаков и захоронений участников Великой Отечественной войны. Об этом сообщил секретарь реготделения партии, председатель Законодательного собрания региона Валерий Лидин.

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По его словам, субботники состоятся 25 апреля.

«В регионе более 400 воинских захоронений, памятных знаков, мемориалов и обелисков. 55 памятных мест расположено на территории Пензы. Приглашаю принять участие в акции представителей общественных организаций и всех неравнодушных граждан», — цитирует Валерия Лидина пресс-служба Законодательного собрания.