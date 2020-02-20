В Пензенской области стартовал социальный марафон студотрядов ПФО Общество

Пенза, 20 февраля 2020. PenzaNews. 35 представителей студенческих отрядов Пензенской, Ульяновской, Самарской областей, Пермского края, Удмуртии и Татарстана отправились в VII межрегиональный социальный марафон из Пензы в четверг, 20 февраля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Маршрут протяженностью более 40 км будет пролегать через села Чумаево, Кулясово, Лапшово и Русский Камешкир», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в ходе марафона под названием «Мы патриоты великой страны», который завершится 24 февраля, бойцы студотрядов посетят школьные музеи, проведут занятия с учащимися, помогут благоустроить воинские мемориалы и выступят с концертами.