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В Пензенской области стартовал социальный марафон студотрядов ПФО

12:17 | 20.02.2020 | Общество

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Пенза, 20 февраля 2020. PenzaNews. 35 представителей студенческих отрядов Пензенской, Ульяновской, Самарской областей, Пермского края, Удмуртии и Татарстана отправились в VII межрегиональный социальный марафон из Пензы в четверг, 20 февраля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования Пензенской области.

В Пензенской области стартовал социальный марафон студотрядов ПФО. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Маршрут протяженностью более 40 км будет пролегать через села Чумаево, Кулясово, Лапшово и Русский Камешкир», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в ходе марафона под названием «Мы патриоты великой страны», который завершится 24 февраля, бойцы студотрядов посетят школьные музеи, проведут занятия с учащимися, помогут благоустроить воинские мемориалы и выступят с концертами.

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