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В Пензенской области перезахоронили останки участника Великой Отечественной войны

16:05 | 20.02.2020 | Общество

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Пенза, 20 февраля 2020. PenzaNews. Останки участника Великой Отечественной войны Алексея Савинова, которые были обнаружены поисковиками при проведении полевых работ в Ленинградской области в ноябре 2019 года, перезахоронены на малой родине бойца — в селе Белынь Пачелмского района Пензенской области — в четверг, 20 февраля.

В Пензенской области перезахоронили останки участника Великой Отечественной войны

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Пензенской области

Церемонии предшествовал памятный митинг у воинского мемориала. В нем приняли участие представители власти, ветеранских и молодежных организаций.

В ходе официальной части племяннице Алексея Савинова — Валентине Бельдягиной — были переданы личные вещи бойца.

Затем состоялась панихида в сельской церкви, после чего останки предали земле.

Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания Пензенской области, Алексей Савинов родился в 1922 году. В сентябре 1941-го был призван в ряды 310-й стрелковой дивизии.

В ноябре 2019 года бойцы поискового отряда «Новгородец» во время полевых работ в районе деревни Копцы обнаружили останки красноармейца и ложку с надписью «Савинов Леша». Представители пензенского отряда «Поиск-вездеход» разыскали родственников уроженца Пачелмского района, которые приняли решение захоронить останки в родном селе.

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