В Заречном планируется создать студенческий отряд кондукторов Общество

Заречный, 20 февраля 2020. PenzaNews. Студенческий отряд кондукторов планируется создать в Заречном Пензенской области.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в городском управлении общественных связей, реализовать данную инициативу намечено при взаимодействии пензенского регионального отделения молодежной общественной организации «Российские студенческие отряды» и муниципального предприятия «Автотранс».

«Решившие попробовать себя в роли кондукторов студенты смогут рассчитывать на официальное трудоустройство, зарплату, гибкий график и бесплатный проезд к месту работы. При необходимости будет оформлен и пропуск в Заречный. Кроме того, для участников этого студенческого отряда предусмотрены некоторые дополнительные возможности. Так, при желании можно работать не только в летние каникулы, но и в течение всего года», — пояснили в управлении.

Предполагается, что график работы студентов будет составлен с учетом их пожеланий и наличия свободного времени.