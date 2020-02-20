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В Заречном планируется создать студенческий отряд кондукторов

18:34 | 20.02.2020 | Общество

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Заречный, 20 февраля 2020. PenzaNews. Студенческий отряд кондукторов планируется создать в Заречном Пензенской области.

В Заречном планируется создать студенческий отряд кондукторов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в городском управлении общественных связей, реализовать данную инициативу намечено при взаимодействии пензенского регионального отделения молодежной общественной организации «Российские студенческие отряды» и муниципального предприятия «Автотранс».

«Решившие попробовать себя в роли кондукторов студенты смогут рассчитывать на официальное трудоустройство, зарплату, гибкий график и бесплатный проезд к месту работы. При необходимости будет оформлен и пропуск в Заречный. Кроме того, для участников этого студенческого отряда предусмотрены некоторые дополнительные возможности. Так, при желании можно работать не только в летние каникулы, но и в течение всего года», — пояснили в управлении.

Предполагается, что график работы студентов будет составлен с учетом их пожеланий и наличия свободного времени.

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