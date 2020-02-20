EN
21:08:33 Четверг, 20 февраля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества

19:01 | 20.02.2020 | Общество

Печать

Пенза, 20 февраля 2020. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества, состоялось в большом зале пензенской областной филармонии в четверг, 20 февраля.

В Пензе состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества

Фото: Minkult.pnzreg.ru

В фойе учреждения были представлены тематические выставки. Оркестровая группа ансамбля песни и танца «Казачья застава» встречала гостей программой «Военные марши».

Официальная часть началась с церемонии выноса государственного флага Российской Федерации, флага Пензенской области и знамени 354-й стрелковой дивизии.

После этого почетные грамоты и благодарности получили военнослужащие и ветераны Вооруженных сил, продемонстрировавшие успехи в службе и внесшие большой вклад в патриотическое воспитание молодежи.

Затем состоялся праздничный концерт, который посвятили 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Зрители увидели творческие номера коллективов области, учащихся кадетских школ, курсантов, сотрудников управлений МВД и МЧС России, а также Росгвардии. Кроме того, на сцене выступили солисты учреждения культуры «Пензаконцерт».

Новости партнеров
Читайте также
В Заречном планируется создать студенческий отряд кондукторов В Саратове задержан житель Пензенской области, объявленный в федеральный розыск
На создание доступной среды в трех детсадах и школе-интернате направят около 5 млн. рублей В Пензенской области перезахоронили останки участника Великой Отечественной войны
В Кузнецке четыре многодетные семьи получили жилищные сертификаты Пензенский «Дизель» отправился на первые выездные игры плей-офф
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама