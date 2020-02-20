В Пензе состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества Общество

Пенза, 20 февраля 2020. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества, состоялось в большом зале пензенской областной филармонии в четверг, 20 февраля.

Фото: Minkult.pnzreg.ru

В фойе учреждения были представлены тематические выставки. Оркестровая группа ансамбля песни и танца «Казачья застава» встречала гостей программой «Военные марши».

Официальная часть началась с церемонии выноса государственного флага Российской Федерации, флага Пензенской области и знамени 354-й стрелковой дивизии.

После этого почетные грамоты и благодарности получили военнослужащие и ветераны Вооруженных сил, продемонстрировавшие успехи в службе и внесшие большой вклад в патриотическое воспитание молодежи.

Затем состоялся праздничный концерт, который посвятили 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Зрители увидели творческие номера коллективов области, учащихся кадетских школ, курсантов, сотрудников управлений МВД и МЧС России, а также Росгвардии. Кроме того, на сцене выступили солисты учреждения культуры «Пензаконцерт».