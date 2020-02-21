Пензенская область подключится к реализации программы ремонта мостов и путепроводов Общество

Пенза, 21 февраля 2020. PenzaNews. Девять путепроводов и 29 мостовых сооружений, расположенных на территории Пензенской области, предлагается включить в новую программу приведения в нормативное состояние и строительства искусственных сооружений на автомобильных дорогах. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил начальник ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» Василий Глаголев.

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По его словам, документы для рассмотрения соответствующего вопроса направлены в Минтранс России.

Василий Глаголев отметил, что, по предварительным данным, на приведение в порядок этих объектов потребуется примерно 8 млрд. рублей, но конкретная сумма станет известна только после разработки проектной документации для каждого из них.

По информации ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области», среди путепроводов, которые намечено привести в надлежащее состояние, — объекты в Пензе, проходящие через железную дорогу на улицах Луначарского, Ленина и Пионерской.

Также по новой программе предлагается построить путепровод через железнодорожные пути и реку Пензу в рамках реализации третьего этапа по реконструкции автодороги от улицы 40 лет Октября до улицы Центральной.

20 февраля 2020 года на заседании правительства России обсуждался вопрос о разработке программы приведения в нормативное состояние и строительства искусственных сооружений на автомобильных дорогах.

Как сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих, в настоящее время подготовлен ее проект, который предусматривает приведение в надлежащее состояние более 2 тыс. аварийных мостов протяженностью 115 тыс. погонных метров в 81 субъекте федерации в 2020–2024 годах, на что будет направлено 236 млрд. рублей.

По его словам, также намечено построить 170 путепроводов на пересечении автомобильных и железных дорог в 36 регионах, на что предусмотрено свыше 143 млрд. рублей.

Для достижения поставленных задач рассматривается возможность формирования нового — пятого — федерального проекта «Мосты и путепроводы» в составе нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»).