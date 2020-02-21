В апреле планируется пустить поезда в Крым через Пензу Общество

Пенза, 21 февраля 2020. PenzaNews. Поезда из Мурманска и Екатеринбурга в Симферополь, которые будут следовать через Пензу, планируется пустить в апреле 2020 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании «Гранд Сервис Экспресс», являющейся оператором железнодорожных перевозок по Крымскому мосту, поступившем в ИА «PenzaNews» в пятницу, 21 февраля.

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«Поезд «Мурманск — Симферополь» будет курсировать один раз в девять дней и следовать через станцию Обозерскую, Вологду, Данилов, Ярославль, Иваново, Ковров, Дзержинск, Петряевку (Нижний Новгород), Арзамас, Пензу, Ростов-на-Дону. Первый состав отправится в путь 25 апреля из Мурманска», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что также намечено пустить поезд «Екатеринбург — Симферополь», который будет курсировать несколько раз в неделю.

Как поясняется в пресс-релизе, для этого поезда предусмотрено два маршрута: через Волгоград и через Казань, причем последний будет идти через Пензу.

«Первый состав отправится 25 апреля из Екатеринбурга», — уточняется в сообщении.

Ожидается, что билеты на новые направления поступят в продажу 25 февраля. Их стоимость пока неизвестна.