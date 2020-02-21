Девять НКО из Пензенской области получат около 16 млн. рублей президентских грантов Общество

Пенза, 21 февраля 2020. PenzaNews. Девять некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в Пензенской области, получат президентские гранты на сумму около 16 млн. рублей по итогам первого в 2020 году конкурсного отбора, результаты которого объявлены в пятницу, 21 февраля.

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Пензенский областной фонд научно-технического развития, возглавляемый Ольгой Ильиной, выиграл грант в размере 4 млн. 386 тыс. 610 рублей на проект «Современный этномир (новые горизонты)». Он предусматривает, в частности, организацию экспедиции в Узбекистан для детального изучения жизни соотечественников.

Региональному отделению Поискового движения России, председателем которого является Лариса Казакова, будет выделено 3 млн. 89 тыс. 979 рублей на проект «Свидетели бессмертного подвига. Музей находок поисковых отрядов Пензенской области».

Автономная некоммерческая организация поддержки семьи и духовно-нравственного просвещения «Верба» во главе с директором Натальей Шумиловой выиграла грант в 2 млн. 372 тыс. 690 рублей на проект «Семья — территория безопасности», который направлен на профилактику семейного насилия.

Пензенское областное отделение Российского фонда милосердия и здоровья, председателем правления которого является Ольга Коновалова, получит 2 млн. 114 тыс. 714 рублей на проект «Активный доброволец», направленный на организацию деятельности волонтеров старше 60 лет.

Фонд поддержки городских инициатив, который возглавляет Ирина Курышева, на средства гранта в 2 млн. 36 тыс. 136 рублей реализует проект «Время помнить». В его рамках в Заречном планируется снять документальный фильм об истории 37-й запасной стрелковой бригады и выпустить научно-популярный труд.

Также в число победителей вошла пензенская региональная общественная организация «Федерация смешанного боевого единоборства (ММА)», президентом которой является Юрий Разоренов. НКО получит 1 млн. 68 тыс. 310 рублей на проект «Здоровая молодежь — сильная страна», нацеленный на популяризацию спорта.

Автономная некоммерческая организация «Центр содействия развитию науки «Реактор», возглавляемая Русланом Кондратьевым, потратит 417 тыс. 378 рублей на организацию цикла интерактивных семинаров на тему «Достижения русского изобретательства».

Зареченская автономная некоммерческая организация улучшения городской среды «Комфортный город», директором которой является Светлана Радюк, выиграла грант на сумму 319 тыс. 393 рублей на реализацию проекта «Герои Великой Победы». Он предусматривает проведение цикла встреч школьников с участниками Великой Отечественной войны, конкурса открыток и размещение в Заречном баннеров с фотографиями ветеранов.

145 тыс. 142 рубля получит сердобская общественная организация «Спорт для всех», возглавляемая Сергеем Лежневым. С использованием средств гранта будет реализован проект «Равнение на героев», в рамках которого намечено организовать турнир по боксу и пропагандировать занятия спортом среди детей из малоимущих и неблагополучных семей.

Всего на первый в 2020 году конкурс президентских грантов поступило 9 тыс. 308 проектов от 7 тыс. 946 некоммерческих организаций страны. По результатам отбора финансовую поддержку на сумму свыше 4 млрд. рублей получат более 2 тыс. организаций из всех регионов.

На первое место как по количеству победивших проектов, так и по сумме грантов вышло направление «Сохранение исторической памяти». В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне поддержано 314 проектов, посвященных памятной дате, на общую сумму 763 млн. рублей.