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В Пензенской области 7-летняя девочка награждена за смелость при спасении брата

18:51 | 21.02.2020 | Общество

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Пенза, 21 февраля 2020. PenzaNews. 7-летняя школьница из Колышлейского района Ангелина Жашкова удостоена почетной грамоты главного управления МЧС России по Пензенской области за смелость и решительные действия при спасении брата, провалившегося под лед.

В Пензенской области 7-летняя девочка награждена за смелость при спасении брата. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России, в январе девочка со своим младшим братом и его другом катались на «ватрушке» с горки вблизи пруда. В какой-то момент мальчик скатился в другом месте, провалился под лед и не смог самостоятельно выбраться.

Школьница бросилась на помощь брату и попыталась вытащить его из ледяной воды, а другой ребенок побежал за взрослыми. Благодаря грамотным действиям Ангелины Жашковой удалось выиграть время, в итоге мама успела спасти обоих детей.

Награждение ученицы состоялось в стенах школы в поселке Родниковском в торжественной обстановке — в ходе мероприятия, посвященного предстоящему Дню защитника Отечества.

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