Пензенский губернатор на «АвтоВАЗе» записал видео о «прекрасной машине» Общество

Тольятти, 21 февраля 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, посетивший завод «АвтоВАЗ» в Тольятти в составе делегации глав регионов Приволжского федерального округа, разместил в Instagram видео о «прекрасной машине».

Фото: Pnzreg.ru

«Дорогие друзья, сегодня нахожусь на «АвтоВАЗе». Вот здесь, в выставочном зале, машина прекрасная. В народе ее называли и называют «копейкой». Ну кто не ездил на такой прекрасной машине? Это была мечта каждого человека, наверное, чтобы у него была такая прекрасная машина. Очень прекрасные воспоминания», — отметил Иван Белозерцев.

«У меня, к сожалению, такой возможности не было. Но машина, которая в душе каждого человека, кто был владельцем этой прекрасной машины», — добавил губернатор.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, на предприятии «АвтоВАЗ» членам совета при полномочном представителе президента России в ПФО была продемонстрирована линейка специальных автомобилей «Lada» — для медицинской и кинологической служб, а также для перевозки пассажиров с инвалидностью.

Кроме того, губернаторы ознакомились с работой главного конвейера.