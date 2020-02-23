Губернатор поздравил жителей региона с Днем защитника Отечества Общество

Пенза, 23 февраля 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил жителей региона с Днем защитника Отечества.

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«Этот замечательный праздник символизирует мощь российского оружия, напоминает нам о блестящих победах и ратных свершениях дедов и прадедов. Военная служба — это удел отважных и мужественных людей, и во все времена защита Отчизны была и остается священным патриотическим долгом и почетной обязанностью каждого гражданина России», — отметил глава региона.

«В нынешнем году мы отмечаем знаменательную дату — 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, чествуем героев, в годы суровых испытаний отстоявших свободу и независимость родной земли, поднявших страну из руин. Земной поклон вам, дорогие ветераны! Желаю вам и достойным наследникам вашей немеркнущей славы, всем, кто стоял на страже мира в послевоенные годы, с честью выполнял интернациональный долг, кто сегодня надежно оберегает наш покой и мирный труд, всем жителям Пензенской области крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях на благо великой Родины!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба облправительства.