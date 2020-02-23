Иван Белозерцев вручил памятные знаки пензенским участникам Парада памяти в Самаре Общество

Пенза, 23 февраля 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вручил памятные знаки и благодарственные письма участникам Парада памяти в Самаре в ходе торжественного мероприятия по случаю Дня защитника Отечества, которое состоялось у монумента воинской и трудовой славы пензенцев.

Фото: Pnzreg.ru

Среди награжденных — учащиеся кадетской школы №46 города Пензы, активисты движения «Юнармия», а также наставники-офицеры.

Глава региона поблагодарил их за проявление патриотизма, уважение к истории страны и стремление защищать Родину.

Перед вручением памятных знаков состоялся молебен в храме-часовне Михаила Архангела.

Торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества, завершилось возложением венков и цветов к монументу воинской и трудовой славы пензенцев, сообщает пресс-служба облправительства.

7 ноября 2019 года на площади Куйбышева в Самаре в девятый раз прошел Парад памяти в честь военного парада 7 ноября 1941 года.

Участие в нем приняли более 120 расчетов в составе действующей армии, силовых структур, патриотических и ветеранских организаций, юнармейских отрядов, кадетских классов, суворовских и нахимовских военно-морских училищ. По площади Куйбышева маршем прошли почти 900 участников из 14 регионов, а всего — более 6,5 тыс. человек.

Главным почетным гостем шествия стал последний живой герой третей ударной армии, водрузившей Знамя Победы над Рейхстагом, житель Самары Владимир Чудайкин. Перед началом марша он объехал на историческом автомобиле все парадные расчеты. Героя Советского Союза площадь приветствовала стоя.

В состав пензенской делегации в 2019 году вошли 118 человек — вдвое больше, чем в прежние годы. Отбор участников парада проходил на конкурсной основе.