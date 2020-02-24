В Пензе пройдет конференция, посвященная 200-летию открытия Антарктиды Общество

Пенза, 24 февраля 2020. PenzaNews. Научно-практическая конференция «Антарктида: прошлое, настоящее и будущее...», посвященная 200-летию открытия шестого континента русскими мореплавателями, состоится в литературном музее Пензы в пятницу, 28 февраля.

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В ее рамках члены Русского географического общества, ученые, писатели и журналисты расскажут о вкладе исследователей в изучение полярных территорий, обсудят вопросы современного краеведения и популяризации исторических знаний.

Как ожидается, почетными гостями конференции станут главный редактор «Литературной газеты» Максим Замшев и председатель Русского литературного общества Александр Чистяков, сообщает пресс-служба пензенского областного отделения РГО.