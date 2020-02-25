EN
21:18:53 Вторник, 25 февраля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Построенное по программе уничтожения химоружия жилье планируется передать региону

16:13 | 25.02.2020 | Общество

Печать

Москва, 25 февраля 2020. PenzaNews. Передача из федеральной в региональную собственность жилья, построенного на улице Антонова в Пензе и в селе Леонидовка по федеральной целевой программе «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации», стала одной из главных тем рабочей встречи губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и замглавы Минпромторга России Виктора Евтухова, состоявшейся в Москве во вторник, 25 февраля.

Построенное по программе уничтожения химоружия жилье планируется передать региону

Фото: Pnzreg.ru

«Это жилье мы смогли бы предоставлять специалистам в качестве служебного, передавать нуждающимся в улучшении жилищных условий, например, детям-сиротам, другим категориям граждан», — отметил Иван Белозерцев.

В свою очередь Виктор Евтухов пояснил, что этот вопрос уже обсуждался на федеральном уровне.

«В начале марта, думаю, мы запустим процедуру передачи вам помещений. Эта практика в субъектах имеется», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, речь идет о трех домах на улице Антонова в Пензе и квартирах в селе Леонидовка.

Новости партнеров
Читайте также
В СПЧ призвали проверить жалобы на пытки фигурантов дела о террористическом сообществе Жительница Пензы избила битой мужчину возле бара
Кредиторская задолженность МУП «Спецбюро» превысила 12 млн. рублей В Москве обсудили перспективы участия Пензенской области в проекте «Оздоровление Волги»
Каждый пятый занимается физкультурой или спортом два-три раза в неделю — опрос «Дизель» проведет домашние игры плей-офф в Пензе 26 и 27 февраля
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама