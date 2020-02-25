Построенное по программе уничтожения химоружия жилье планируется передать региону Общество

Москва, 25 февраля 2020. PenzaNews. Передача из федеральной в региональную собственность жилья, построенного на улице Антонова в Пензе и в селе Леонидовка по федеральной целевой программе «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации», стала одной из главных тем рабочей встречи губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и замглавы Минпромторга России Виктора Евтухова, состоявшейся в Москве во вторник, 25 февраля.

Фото: Pnzreg.ru

«Это жилье мы смогли бы предоставлять специалистам в качестве служебного, передавать нуждающимся в улучшении жилищных условий, например, детям-сиротам, другим категориям граждан», — отметил Иван Белозерцев.

В свою очередь Виктор Евтухов пояснил, что этот вопрос уже обсуждался на федеральном уровне.

«В начале марта, думаю, мы запустим процедуру передачи вам помещений. Эта практика в субъектах имеется», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, речь идет о трех домах на улице Антонова в Пензе и квартирах в селе Леонидовка.