Новый председатель Лунинского районного суда Наталья Макарычева представлена коллективу Общество

Пенза, 26 февраля 2020. PenzaNews. Наталья Макарычева, назначенная на должность председателя Лунинского районного суда Пензенской области указом президента России Владимира Путина №142 от 20 февраля 2020 года на 6-летний срок полномочий, официально представлена коллективу.

Фото: Luninsky.pnz.sudrf.ru

Как отметил председатель совета судей Пензенской области, зампред облсуда Николай Потапов, Наталью Макарычеву всегда отличал профессионизм.

«Думаю, что и в Лунинском районном суде Пензенской области с Вашим участием правосудие будет на высоком уровне на благо общества», — сказал он.

Макарычева Наталья Викторовна родилась в Кузнецке Пензенской области в 1976 году.

В 1998 году окончила Саратовскую государственную академию права.

На протяжении 12 лет работала в органах внутренних дел в должности следователя, старшего следователя, а также начальника отдела по расследованию бандитизма и деятельности организованных преступных сообществ.

С 2010 по 2013 годы была мировым судьей.

С 2013 года по 25 февраля 2020 года занимала должность судьи Ленинского районного суда Пензы. Специализировалась на рассмотрении уголовных дел и дел об административных правонарушениях.

Стаж работы в должности судьи составляет 9 лет. Общий юридический стаж — 21 год.