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Новый председатель Лунинского районного суда Наталья Макарычева представлена коллективу

15:28 | 26.02.2020 | Общество

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Пенза, 26 февраля 2020. PenzaNews. Наталья Макарычева, назначенная на должность председателя Лунинского районного суда Пензенской области указом президента России Владимира Путина №142 от 20 февраля 2020 года на 6-летний срок полномочий, официально представлена коллективу.

Новый председатель Лунинского районного суда Наталья Макарычева представлена коллективу

Фото: Luninsky.pnz.sudrf.ru

Как отметил председатель совета судей Пензенской области, зампред облсуда Николай Потапов, Наталью Макарычеву всегда отличал профессионизм.

«Думаю, что и в Лунинском районном суде Пензенской области с Вашим участием правосудие будет на высоком уровне на благо общества», — сказал он.

Макарычева Наталья Викторовна родилась в Кузнецке Пензенской области в 1976 году.

В 1998 году окончила Саратовскую государственную академию права.

На протяжении 12 лет работала в органах внутренних дел в должности следователя, старшего следователя, а также начальника отдела по расследованию бандитизма и деятельности организованных преступных сообществ.

С 2010 по 2013 годы была мировым судьей.

С 2013 года по 25 февраля 2020 года занимала должность судьи Ленинского районного суда Пензы. Специализировалась на рассмотрении уголовных дел и дел об административных правонарушениях.

Стаж работы в должности судьи составляет 9 лет. Общий юридический стаж — 21 год.

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