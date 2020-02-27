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В Пензе предлагается провести международную конференцию в области права

18:51 | 27.02.2020 | Общество

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Пенза, 27 февраля 2020. PenzaNews. Президент Всероссийской полицейской ассоциации МПА Юрий Жданов выступил с инициативой проведения в Пензе международной конференции в области права.

В Пензе предлагается провести международную конференцию в области права. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мы предлагаем в конце этого или в следующем году совместно с нами и с Ассоциацией юристов России провести международную конференцию с участием зарубежных экспертов на базе Пензенского государственного университета. Наш выбор не случаен. В ПГУ учатся представители многих государств СНГ и дальнего зарубежья, а ректор Александр Гуляков имеет большой опыт международного сотрудничества», — сказал он в ходе встречи с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым, состоявшейся в облправительстве в четверг, 27 февраля.

Юрий Жданов добавил, что к конференции можно приурочить крупное спортивное мероприятие, провести которое поможет ассоциация.

«Мы сегодня увидели, какая у вас прекрасная спортивная база. Есть возможность сделать ваш регион еще более узнаваемым не только внутри России, но и за рубежом», — отметил он.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, губернатор эту идею поддержал.

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