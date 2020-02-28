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В Пензе сотрудники и военнослужащие Росгвардии провели занятия по боевой готовности

10:16 | 28.02.2020 | Общество

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Пенза, 28 февраля 2020. PenzaNews. Сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Пензенской области приняли участие в трехдневном комплексе занятий и тренировок по боевой готовности.

В Пензе сотрудники и военнослужащие Росгвардии провели занятия по боевой готовности

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

Они были организованы с целью совершенствования практических навыков при выполнении поставленных задач в условиях сложной оперативной обстановки.

«Подготовительный этап был проведен в штабе управления и в местах постоянной дислокации подразделений, после чего занятия продолжили на полигоне», — сообщил начальник оперативного отдела штаба управления Росгвардии по Пензенской области полковник Амир Гатаулин.

Он уточнил, что в практической части были задействованы более 100 человек и 15 единиц специальной техники.

По словам Амира Гатаулина, по замыслу учений, группа лиц в количестве трех человек на одном автомобиле совершила вооруженное нападение на сотрудников правоохранительных органов, после чего нарушители скрылись в лесном массиве за городом.

«В ходе первого этапа бойцами ОМОН отрабатывались мероприятия по розыску и задержанию группы условных нарушителей в сложно-пересеченной местности. Для организации розыска были задействованы беспилотные летательные аппараты», — сказал он.

На втором этапе занятий офицерами СОБРа условные правонарушители были заблокированы, а впоследствии — ликвидированы.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии, по оценке руководства ведомства, поставленные учебные задачи выполнены в полном объеме.

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