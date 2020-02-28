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Утвержден состав молодежного совета при пензенской гордуме седьмого созыва

19:50 | 28.02.2020 | Общество

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Пенза, 28 февраля 2020. PenzaNews. Состав общественного молодежного совета при Пензенской городской думе седьмого созыва утвержден в ходе 7-й очередной сессии, состоявшейся в пятницу, 28 февраля.

Утвержден состав молодежного совета при пензенской гордуме седьмого созыва. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В него вошли 35 человек.

В их числе — представители реготделения «Молодой Гвардии Единой России»: руководитель Дмитрий Баклашов, пресс-секретарь Ангелина Космарова, а также глава аппарата регионального штаба Александр Агеев.

Помимо этого, в состав совета включены школьники Роман Галенкин, Амина Куряева, Егор Москалев, Алексей Михалкин, Юлия Наташкина, Егор Стульников, Даниил Тамонов, Вячеслав Хрупов и Екатерина Чинкова.

Кроме того, в него вошли студенты Яна Власова, Валерий Гальцев, Сергей Гусев, Александр Ермаков, Никита Жуков, Владислав Кирюткин, Надежда Кузнецова, Ксения Малышева, Михаил Матвеев, Александр Рогонов, Константин Тепин, Кадрия Туишева, Дамир Туктаров, Вадим Цюпко, Антон Шуварин и Алина Юдина.

Также в совет включены представители трудящейся молодежи — графический дизайнер Ярослав Дякин, работник юротдела промышленного предприятия Константин Маслянко, архивист Евгений Мясоедов, консультант по переводу научной литературы Анастасия Тельнова, специалист по охране труда Алина Федяшина, индивидуальный предприниматель Ксения Малошенко и штатный помощник депутата гордумы Николая Кузякова Валерия Сигова.

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