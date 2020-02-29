Суд обязал продавца вибромассажной накидки выплатить покупательнице более 200 тыс. рублей Общество

Никольск, 29 февраля 2020. PenzaNews. Суд принял решение взыскать с зарегистрированной в Екатеринбурге компании «Торговый Дом «Екбторг» в пользу жительницы Никольского района Пензенской области 213 тыс. 500 рублей, тем самым частично удовлетворив иск о защите прав потребителей.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Никольского районного суда, 4 октября 2019 года стороны заключили договор купли-продажи вибромассажной накидки стоимостью 129 тыс. рублей, после проведения тестирования которой в презентационном зале у покупательницы случился приступ острой боли в пояснице.

«При обращении к лечащему врачу выяснилось, что ей противопоказано применение любых массажных разогревающих средств в области спины. Ввиду того, что данный товар женщиной не использовался и противопоказан по состоянию здоровья, она обратилась к ответчику с претензией о расторжении договора купли-продажи, однако ее требования выполнены не были», — пояснил собеседник агентства.

Представитель суда добавил, что поскольку продавец не довел до потребителя достаточную и достоверную информацию о товаре, который является медицинским изделием, вынесено решение о расторжении договора купли-продажи и взыскании с ответчика в пользу истца оплаченных за товар денег — 129 тыс. рублей, штрафа — 64 тыс. 500 рублей, расходов на оплату услуг представителя — 20 тыс. рублей.