В Пензе 3 марта простятся с почетным гражданином области Николаем Лагуткиным Общество

Пенза, 1 марта 2020. PenzaNews. Церемония прощания с почетным гражданином Пензенской области Николаем Лагуткиным, скончавшимся на 87-м году жизни, пройдет в предстоящий вторник, 3 марта.

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Как сообщили в департаменте информационной политики и СМИ региона, она начнется в 12.00 в центре культуры и досуга Пензы.

Николай Лагуткин будет похоронен на Аллее славы Ново-Западного кладбища.

Соболезнования в связи с кончиной почетного гражданина Пензенской области выразили губернатор Иван Белозерцев, председатель Законодательного собрания Валерий Лидин, главный федеральный инспектор по региону Дмитрий Каденков, члены облправительства, глава Пензы Владимир Мутовкин и мэр Андрей Лузгин.

«Почти полвека этот выдающийся человек посвятил развитию сельского хозяйства, пропагандировал и внедрял в практику инновационные технологии, занимался научной работой, уделял большое внимание просветительской деятельности. Талантливый, неординарный, способный управленец, Николай Лагуткин знал и любил пензенскую землю и ее жителей. Мы глубоко скорбим о безвременной кончине Николая Васильевича — человека, имя которого навсегда неразрывно связано со славными страницами истории Пензенской области», — говорится в некрологе.