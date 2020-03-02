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Пензенский губернатор призвал тщательнее выбирать подарки для ветеранов

12:16 | 02.03.2020 | Общество

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Пенза, 2 марта 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал чиновников тщательнее выбирать подарки для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла после того, как местная жительница пожаловалась, что вместе с юбилейной медалью в честь 75-летия Победы ее бабушке были вручены пачка чая и набор из 12 конфет.

Пензенский губернатор призвал тщательнее выбирать подарки для ветеранов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Если готовите подарок, готовьте как положено, чтобы не обижать людей», — сказал он в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в правительстве области в режиме видеоконференции в понедельник, 2 марта.

Иван Белозерцев предположил, что «если бы вручили медаль и принесли цветы, наверное, это было бы даже лучше».

Вместе с тем он призвал районных чиновников найти возможность достойно поздравить ветеранов и тружеников тыла с приближающимся праздником.

«Они это заслуживают», — отметил губернатор.

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