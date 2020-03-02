В Пензе сыну умершего участника войны вручено удостоверение к медали «За боевые заслуги» Общество

Пенза, 2 марта 2020. PenzaNews. Военный комиссар Пензенской области Анатолий Синельников вручил удостоверение к медали «За боевые заслуги» Александру Вьюговскому — сыну умершего участника Великой Отечественной войны гвардии капитана Виктора Вьюговского, который при жизни не знал, что удостоен награды.

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Передача документа за подписью президента России Владимира Путина состоялась в торжественной обстановке в здании военкомата на улице Советской в Пензе в понедельник, 2 марта.

Обращаясь к собравшимся, Анатолий Синельников пояснил, что действующим законодательством не предусмотрено вручение близким родственникам наград умерших граждан, не получивших их своевременно, но соответствующее удостоверение передается семье для хранения как память.

«В канун 75-летия Победы у нас никто не забыт. Мы помним, какой ценой досталась эта Победа», — отметил он.

Получая удостоверение, Александр Вьюговский, который провел большую работу по поиску сведений о боевом пути своего отца, не смог сдержать эмоций.

Он выразил признательность всем, кто вносит вклад в сохранение памяти об участниках Великой Отечественной войны. К его словам присоединился внук гвардии капитана Андрей Вьюговский, который также присутствовал на церемонии.

Вьюговский Виктор Иванович родился в Ульяновске 17 августа 1921 года.

В августе 1940 года был призван Пензенским горвоенкоматом в Рабоче-крестьянскую Красную армию.

Участник Великой Отечественной войны на Западном фронте с 24 октября 1941 года по 19 марта 1942 года, с 6 июля 1942 года по 15 марта 1943 года — в составе 1138-го стрелкового полка 338-й стрелковой дивизии 49-й армии.

15 марта 1943 года был тяжело ранен в районе деревни Дракино, после чего направлен в эвакогоспиталь №2783 в Казани.

В феврале 1944 года прибыл в московское краснознаменное военно-политическое училище имени В.И. Ленина.

Награжден орденом «Отечественная война» II степени, медалями «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Скончался 22 февраля 1995 года, не дожив два с половиной месяца до 50-летия Победы в Великой Отечественной войне.

С почестями похоронен на кладбище в селе Лопатино Пензенской области рядом со своей супругой, с которой прожил в браке 44 года.

Незадолго до празднования 75-летия Великой Победы родственники Виктора Вьюговского выяснили, что указом президиума Верховного совета СССР от 21 февраля 1945 года он был удостоен медали «За боевые заслуги».