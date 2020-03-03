Под Пензой предприниматель оштрафован на 250 тыс. рублей за продажу алкоголя без лицензии Общество

Пенза, 3 марта 2020. PenzaNews. Штраф в размере 250 тыс. рублей назначен индивидуальному предпринимателю Алексею Новичкову, зарегистрированному в селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской области, за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ «Нарушение требований к производству или обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

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Административный штраф подлежит уплате не позднее 60 дней со дня вступления в законную силу решения Арбитражного суда Пензенской области, резолютивная часть которого изготовлена 2 марта.

Решение может быть обжаловано в течение десяти дней со дня его вынесения в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи жалобы через Арбитражный суд региона.

Ранее с заявлением о привлечении предпринимателя к административной ответственности за оборот алкогольной продукции без лицензии обратилось министерство сельского хозяйства Пензенской области. Производство по нему было возбуждено 12 декабря 2019 года.