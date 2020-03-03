В Пензе дачный сезон стартует 25 апреля Общество

Пенза, 3 марта 2020. PenzaNews. Администрация Пензы рекомендовала МУП «Арцис» начать транспортное обслуживание населения на дачных маршрутах с 25 апреля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно постановлению, которое подписал мэр Андрей Лузгин 2 марта, в 2020 году будет организован 21 маршрут.

Дачные автобусы будут ходить три раза в неделю — по средам, субботам и воскресеньям до 1 июня, а также с 1 сентября и до окончания сезона.

В период с июня по сентябрь перевозка пассажиров будет осуществляться четыре раза в неделю — по средам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Стоимость проезда будет зависеть от пояса, то есть от протяженности маршрута. По данным мэрии, ее решено сохранить на уровне 2019 года.

При оплате путем безналичного расчета с помощью карты члена СНТ она составит: для первого пояса — 30 рублей, для второго — 35 рублей, для третьего — 40 рублей, для четвертого — 45 рублей.

При оплате наличными стоимость проезда составит 63 рубля, 95 рублей, 115 рублей и 161 рубль соответственно.