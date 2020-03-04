В Пензе губернатор и мэр вручили медаль к 75-летию Победы участнику обороны Сталинграда Общество

Пенза, 4 марта 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и мэр Пензы Андрей Лузгин вручили юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» участнику обороны Сталинграда Алексею Земскову.

Фото: Pnzreg.ru

«Огромное Вам спасибо и низкий поклон за Ваш подвиг и Ваш труд. Вы много лет работали, занимали руководящие должности, много сделали для Пензенской области», — отметил Иван Белозерцев, обращаясь к ветерану.

По информации пресс-службы регионального правительства, награждение состоялось в неформальной домашней обстановке.

Земсков Алексей Семенович родился в селе Аблязово Кузнецкого района Пензенской области 18 марта 1923 года.

В 1941 году был призван в армию. Прошел ускоренный курс кемеровского пехотного училища.

В 1942 году был направлен в Сталинград в 108-й гвардейский стрелковый полк в противотанковую батарею. Во время защиты города был тяжело ранен.

Вернувшись на малую родину, стал председателем колхоза.

В 1988 году переехал в Пензу. Активно занимался общественной работой, патриотическим воспитанием молодежи.

Имеет двоих детей, четверых внуков и четверых правнуков.

Награжден боевыми наградами и юбилейными медалями. Удостоен ордена Октябрьской революции, трех орденов Трудового Красного Знамени. Отмечен почетным знаком «Во славу земли Пензенской».

Почетный гражданин Камешкирского района.