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В Пензе состоялось торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню

19:00 | 06.03.2020 | Общество

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Пенза, 6 марта 2020. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню, состоялось в киноконцертном зале «Пенза» в пятницу, 6 марта.

В Пензе состоялось торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню

Фото: Pnzreg.ru

Приглашения на него получили представительницы общественных организаций, предприятий региона, деятели культуры, а также многодетные мамы.

«Вы удивительно умеете совмещать работу с домашними заботами, оставаясь всегда красивыми, яркими, очаровательными, являясь центром притяжения и единения своих близких, семьи», — отметил губернатор Иван Белозерцев, обращаясь к собравшимся.

Особую благодарность глава региона выразил ветеранам войны и труда.

«Вы наравне с мужчинами сражались на фронтах Великой Отечественной войны, работали в тылу, восстанавливали страну в послевоенное время. Низкий вам поклон», — сказал он.

После завершения официальной части состоялся праздничный концерт.

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