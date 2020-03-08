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Иван Белозерцев поздравил жительниц Пензенской области с 8 Марта

09:33 | 08.03.2020 | Общество

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Пенза, 8 марта 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил жительниц региона с Международным женским днем, который отмечается в воскресенье, 8 марта.

Иван Белозерцев поздравил жительниц Пензенской области с 8 Марта. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В этот прекрасный весенний день мы, мужчины, выражаем вам искреннюю признательность за то, что вы есть на Земле, щедро дарите нам свою нежность, заботу и душевную чуткость, доброту, милосердие и внимание, бережно храните домашнее тепло и уют, вдохновляете на новые свершения. Недаром день 8 Марта принято отмечать как торжество весны, любви и красоты», — отметил глава региона.

Отдельно он обратился к представительницам старшего поколения.

«Уважения и восхищения по праву заслуживаете все вы, милые женщины, но в год славного юбилея — 75-летия Великой Победы — особые слова благодарности адресую женщинам-ветеранам и труженикам тыла, которые вместе с сыновьями, мужьями и отцами отстояли свободу и независимость нашей Родины, подняли страну из руин, воспитали достойных детей, подлинных патриотов Отечества», — подчеркнул губернатор.

Иван Белозерцев пожелал жительницам региона благополучия, крепкого здоровья, счастья, мира и исполнения желаний.

«Пусть в вашей жизни будет больше светлых и радостных дней!» — цитирует главу региона пресс-служба облправительства.

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