Иван Белозерцев поздравил жительниц Пензенской области с 8 Марта Общество

Пенза, 8 марта 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил жительниц региона с Международным женским днем, который отмечается в воскресенье, 8 марта.

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«В этот прекрасный весенний день мы, мужчины, выражаем вам искреннюю признательность за то, что вы есть на Земле, щедро дарите нам свою нежность, заботу и душевную чуткость, доброту, милосердие и внимание, бережно храните домашнее тепло и уют, вдохновляете на новые свершения. Недаром день 8 Марта принято отмечать как торжество весны, любви и красоты», — отметил глава региона.

Отдельно он обратился к представительницам старшего поколения.

«Уважения и восхищения по праву заслуживаете все вы, милые женщины, но в год славного юбилея — 75-летия Великой Победы — особые слова благодарности адресую женщинам-ветеранам и труженикам тыла, которые вместе с сыновьями, мужьями и отцами отстояли свободу и независимость нашей Родины, подняли страну из руин, воспитали достойных детей, подлинных патриотов Отечества», — подчеркнул губернатор.

Иван Белозерцев пожелал жительницам региона благополучия, крепкого здоровья, счастья, мира и исполнения желаний.

«Пусть в вашей жизни будет больше светлых и радостных дней!» — цитирует главу региона пресс-служба облправительства.