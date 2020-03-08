Владимир Мутовкин поздравил жительниц Пензы с Международным женским днем Общество

Пенза, 8 марта 2020. PenzaNews. Глава города, руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Владимир Мутовкин поздравил жительниц Пензы с Международным женским днем, который отмечается в воскресенье, 8 марта.

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«Символично, что первый весенний праздник связан именно с женщинами. Как весеннее солнце согревает землю своим светом и теплом, так и вы своей нежностью и красотой озаряете все вокруг. Во все времена вы дарите нам свою заботу и любовь, веру в наши возможности и силы для свершений. Вы храните домашнее тепло и семейный очаг, воспитываете детей и при этом добиваетесь заслуженных успехов в профессиональной и общественной деятельности», — отметил он.

Владимир Мутовкин добавил, что от активной жизненной позиции женщин во многом зависит будущее города, региона и страны в целом.

«В этот прекрасный день от всей души желаю вам здоровья, любви, радости, мира, добра, хорошего настроения! Пусть сбываются все мечты, пусть дом ваш будет полной чашей, а каждый день будет озарен заботой и вниманием близких!» — пожелал глава Пензы.