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Умер Ильмир Валиев из пензенского «Дома Вероники»

16:30 | 10.03.2020 | Общество

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Пенза, 10 марта 2020. PenzaNews. Житель центра сопровождаемого проживания молодых людей с тяжелой степенью инвалидности «Дом Вероники» Ильмир Валиев умер в реанимации одной из пензенских больниц. Об этом сообщила исполнительный директор автономной некоммерческой организации содействия социальной адаптации личности «Квартал Луи» Мария Львова-Белова на своей странице в Facebook.

Умер Ильмир Валиев из пензенского «Дома Вероники». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Самый галантный и внимательный. Между собой его часто называли барон или дон Корлеоне за постоянные костюмы, галстуки и бабочки. Ильмир на все праздники дарил мне букеты, где бы я ни была. Мы все-таки закончили с ним 9 классов, ему было важно доказать всем, что он чего-то да стоит. Ильмир работал в хостеле «Дом Вероники», и многие гости отмечали его как очень душевного и заботливого сотрудника. Он на самом деле был боец с большой буквы!» — написала она.

Мария Львова-Белова пояснила, что некоторое время назад у Ильмира Валиева отказали почки и он находился на диализе, а 9 марта его жизненный путь завершился.

«А я в очередной раз задумалась, нужно ли принимать в свои проекты ребят с тяжелыми заболеваниями, у которых ограничены сроки. Ведь так больно и страшно переживать их уход. Но, пересматривая фото Ильмира, я понимаю, что эти три года вместе были очень важны нам обоим, да и многим людям вокруг. Совсем недавно Ильмир сказал мне: «В «Доме Вероники» я почувствовал, что значит жить, даже в таком состоянии, в котором я сейчас», — отметила общественница.

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