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Главным редактором еженедельника «Аргументы и факты – Пенза» стала Татьяна Резепова

14:28 | 11.03.2020 | Общество

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Пенза, 11 марта 2020. PenzaNews. Татьяна Резепова, возглавлявшая пресс-службу городской администрации в 2015–2018 годах, стала главным редактором еженедельника «Аргументы и факты – Пенза», сменив на этом посту Ольгу Семенееву, которая перешла на работу в газету «Наша Пенза».

Главным редактором еженедельника «Аргументы и факты – Пенза» стала Татьяна Резепова. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» сама Татьяна Резепова, к исполнению обязанностей главреда она приступила со 2 марта, при этом формальные процедуры, связанные с ее назначением, пока продолжаются.

Отвечая на вопрос о предыдущем месте работы, собеседница агентства пояснила, что после ухода из мэрии занималась творческой деятельностью в медиасфере.

По словам Татьяны Резеповой, одной из приоритетных задач в новой должности наряду с повышением популярности еженедельника в Пензе является увеличение числа сотрудников редакции, что позволит реализовать намеченные планы, тематически разнообразить газету и сделать ее более интересной для широкого круга читателей.

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