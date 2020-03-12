Активисты движения «Волонтеры Победы» будут задействованы во время праздничных мероприятий
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Пенза, 12 марта 2020. PenzaNews. Более 600 активистов всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» будут задействованы в Пензенской области во время проведения праздничных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил министр образования региона Александр Воронков.
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По его словам, примерно 200 волонтеров представляют Пензу, еще 400 — районы области.
Александр Воронков добавил, что к участию в мероприятиях на территории регионального центра также будут привлекаться представители движения «Волонтеры-медики» и волонтеры «Боевого братства».
«Проводится работа по уточнению списков ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Пензенской области, для организации адресной помощи», — цитирует министра пресс-служба регионального ведомства.