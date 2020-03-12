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Активисты движения «Волонтеры Победы» будут задействованы во время праздничных мероприятий

12:48 | 12.03.2020 | Общество

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Пенза, 12 марта 2020. PenzaNews. Более 600 активистов всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» будут задействованы в Пензенской области во время проведения праздничных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил министр образования региона Александр Воронков.

Активисты движения «Волонтеры Победы» будут задействованы во время праздничных мероприятий. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, примерно 200 волонтеров представляют Пензу, еще 400 — районы области.

Александр Воронков добавил, что к участию в мероприятиях на территории регионального центра также будут привлекаться представители движения «Волонтеры-медики» и волонтеры «Боевого братства».

«Проводится работа по уточнению списков ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Пензенской области, для организации адресной помощи», — цитирует министра пресс-служба регионального ведомства.

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