Активисты движения «Волонтеры Победы» будут задействованы во время праздничных мероприятий Общество

Пенза, 12 марта 2020. PenzaNews. Более 600 активистов всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» будут задействованы в Пензенской области во время проведения праздничных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил министр образования региона Александр Воронков.

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По его словам, примерно 200 волонтеров представляют Пензу, еще 400 — районы области.

Александр Воронков добавил, что к участию в мероприятиях на территории регионального центра также будут привлекаться представители движения «Волонтеры-медики» и волонтеры «Боевого братства».

«Проводится работа по уточнению списков ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Пензенской области, для организации адресной помощи», — цитирует министра пресс-служба регионального ведомства.