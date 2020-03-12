В Пензенской области 16 марта стартует акция «Сообщи, где торгуют смертью!» Общество

Пенза, 12 марта 2020. PenzaNews. Акция «Сообщи, где торгуют смертью!» стартует на территории Пензенской области в предстоящий понедельник, 16 марта.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ходе нее будет активизирована работа по выявлению и пресечению фактов незаконного оборота и употребления запрещенных веществ.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, в ведомстве действует телефон горячей линии: +7 (8412) 59-10-10, по которому жители могут проинформировать сотрудников правоохранительных органов о местах нахождения наркопритонов и лицах, осуществляющих противоправную деятельность.

«Звонки принимаются круглосуточно. Анонимность гарантируется», — подчеркнули в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что акция продлится по 27 марта.